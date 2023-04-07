Hikmet Özgüneş cinayetinin ayrıntıları: Hikmet Özgüneş'e ne oldu, katili bulundu mu?

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. 3 çocuk annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrıldığı belirtilen Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlattı. AFAD, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda Gündüzlü’ye 5 kilometre mesafede Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bugün de 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.



AİLESİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

2022 yılında işlenen cinayetin aydınlatılmasını isteyen Mübeccen Özgüneş, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Mübeccen Özgüneş, oğlunun maaş kartı üzerinde çıkan Zülfü Alper'den şüphelendiğini ifade etti. Canlı yayına bağlanan Özgüneş, hakkındaki iddiaları yalanladı.