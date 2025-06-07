Hilal, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Muğla'da 7 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 31 yaşındaki Hilal Alparslan yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 30 Mayıs günü Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi.

Menteşe istikametinden Yatağan'a giden Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

Aracın demir yığınına döndüğü kazada sürücü Mehmet Gökhan Söyü öldü; yanındaki Hilal Alpaslan, Arzu Yüreboyun ile Aysel Tavas ise ağır yaralandı.

Diğer yaralılarla birlikte Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hilal Alpaslan 7 gün sonra hayatını kaybetti.