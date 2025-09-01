Hilal Özdemir cinayeti: Ailesi, tehdit altında olduğunu bilmiyormuş

Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen Hilal Özdemir cinayetine ilişkin NTV'den Ali Ablay'a konuşan acılı aile, kızlarının tehdit altında olduğunu bilmediklerini söyledi.

Hilal Özdemir cinayeti: Ailesi, tehdit altında olduğunu bilmiyormuş

15 yaşındaki Hilal Özdemir, 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürüldü.

Katil zanlısı Kurtuluş, ardından aynı silahla intihar etti.

Toprağa verilen Hilal'in ailesi ve arkadaşları cenazede zor anlar yaşadı.

Hilal Özdemir cinayeti: Ailesi, tehdit altında olduğunu bilmiyormuş - 1 Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen Hilal Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ailesi göz yaşı döktü.

"TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Cenazede konuşan Hilal'in amcası Fahrettin Özdemir, kızlarının tehdit altında olduğunu bilmediklerini söyledi.

Özdemir, "Gece kötü bir haber geldi. Dediler 'ölmüş, öldürmüşler kızınızı.' Hiç tanımıyorum, çocuk kim onu bile bilmiyorum. Bilsem zaten bu kadar suç oranıyla adamı ben rahat bırakır mıyım? Ama yok işte. Korkudan söylemedi işte. Söyleseydi bunlar hiçbirisi başına gelmezdi." dedi.

"NASIL DIŞARDA GEZİYOR?"

Amca Özdemir, "Adamın 24 tane suçu var, nasıl dışarda geziyor bu adam?" diye sordu.

YARI ZAMANLI ÇALIŞIYORDU

Hilal Özdemir'in cinayetin yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kafede yarı zamanlı çalıştığı belirlendi.

UYGULAMADAN YERİNİ BULDU

Katil zanlısının, Hilal'i cep telefonundaki uygulamadan takip ederek yerini bulduğu anlaşıldı.

İddialara göre zanlı, Hilal'in yanına önce öğle saatlerinde geldi.

Aralarında tartışma çıkınca çevredekiler müdahale etti ve Ayberk Kurtuluş kampüsten ayrıldı.

Ancak akşam saatlerinde geri geldi ve Hilal'i öldürüp, intihar etti.

Hilal Özdemir cinayeti: Ailesi, tehdit altında olduğunu bilmiyormuş - 2 Katil zanlısı Ayberk Kurtuluş

MAHALLEDEN TANIŞTILAR İDDİASI

Hilal Özdemir'in katil zanlısı Ayberk Kurtuluş ile mahallede tanışıp dört ay boyunca arkadaşlık ettiği, ayrıldıktan sonraysa tehditlerin başladığı ileri sürüldü.

24 SUÇ KAYDI

20 yaşındaki zanlının 24 ayrı suçta kaydı ve 18 sabıkası olduğu da ortaya çıktı.

Öte yandan yaptığı incelemede cinayette kuru sıkıdan bozma bir silahın kullanıldığını tespit etti.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimiyse katil zanlısının kampüse girerken güvenliğe düğüne geldiğini söyleyip, aranmadan içeri alındığını açıkladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...