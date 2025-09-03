Hilal Özdemir'in ablasından adalet çağrısı

15 yaşındaki Hilal Özdemir, garson olarak çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki düğün salonunda eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü.



Katil zanlısı 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, ardından aynı silahla intihar etti.



Hilal'in ablası Sedef Ödemir, STAR TV'de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" programına katıldı, adalet istedi.



"Benim Hilalim çok çok akıllı bir kızdı. Hayvanları çok seviyordu, kadınlar hakkında hep paylaşım yapıyordu, mutluydu. Hilal çok eğlenceli bir kızdı. Zaten Hilalin öldüğüne hala inanamıyorum." diyen acılı abla şöyle konuştu:

"Bu kadar güçlü durmamın sebebi hem inanamadığım hem de adalet istemem. Eğer ki başka bir kadının başına gelseydi ya da benim başıma gelseydi biliyorum ki Hilalim de benim durduğum gibi güçlü duracaktı."

