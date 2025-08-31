Hilal'i eski erkek arkadaşı öldürmüş! Boğaziçi Üniversitesindeki dehşette katil, suç makinesi çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana gelmişti.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayberk Kurtuluş ve Hilal Özdemir'in birlikte çekilen fotoğrafları

24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı.