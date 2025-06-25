Hilal'i kaçırmak isteyip öldürmüştü: İstinaf kararı bozdu

Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan Hilal Sultan Kırgöz'ü, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi.

Bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün, evinin önüne geldi.

Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

EVİNDE FENALAŞTI

Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Hilal Sultan Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı.

İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'ün tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi.

Kırgöz, olaydan 48 gün sonra, 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı.

Lafçı ve Çatak tutuklandı, Cumali C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, Muhammed Çatak ve Cumali C. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Lafçı'nın kadına karşı kasten öldürme, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi.