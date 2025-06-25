Hilal'i kaçırmak isteyip öldürmüştü: İstinaf kararı bozdu
Manisa'da kaçırılmak istenirken öldürülen üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, katil zanlısı hakkındaki kararı bozdu
Manisa'da üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ün öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülecek.
Olay 6 Eylül 2022'de Şehzadeler ilçesinde yaşandı.
Bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün, evinin önüne geldi.
Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan Hilal Sultan Kırgöz'ü, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi.
Lafçı, direnen Kırgöz'ün başına tabanca dayadı.
Çevredekilerin müdahalesiyle arbede çıktı.
Lafçı, arbededen faydalanıp kaçarken; Kırgöz'ü de tabancayla sırtından vurdu.
Hilal Sultan Kırgöz yere yığılırken, Önder Lafçı yoldan geçen kamyonetin kasasına binip kaçtı.
Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
EVİNDE FENALAŞTI
Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
Hilal Sultan Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı.
İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'ün tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi.
Kırgöz, olaydan 48 gün sonra, 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.
İZMİR'DE YAKALANDILAR
Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı.
Lafçı ve Çatak tutuklandı, Cumali C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, Muhammed Çatak ve Cumali C. hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede; Lafçı'nın kadına karşı kasten öldürme, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi.
Diğer sanıklardan Muhammed Çatak'ın kadına karşı kasten öldürmeye yardım suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'nin ise suçluyu kayırma suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
İddianame, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
31 Mayıs 2024'te Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'nci duruşmada; sanık Önder Lafçı, kadına karşı kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 6 yıl, Beyti Çöte'ye silahlı tehdit suçundan 3 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezası verildi.
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU
Lafçı'ya ruhsatsız tabanca bulundurduğu için bin 200 lira da para cezası uygulandı.
İstinaf mahkemesi, birleşen dosya için verilen ceza kararını usul eksikliği nedeniyle bozdu.
Bazı tanıkların dinlenmesi için dosya, yeniden Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Dava, 1 Temmuz'da yeniden görülecek.
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