Hilmi Cem İntepe kimdir, Survivor All Star'a mı katılacak?

Hilmicem İntepe Survivor All Star 2024 sezonuna katılacağı haberleriyle gündem oldu. İddialar ardından İntepe'nin kariyeri ve hayatıyla ilgili bilgiler de bir kez daha merak edildi. Peki, Hilmicem İntepe kimdir?

Hilmi Cem İntepe kimdir, Survivor All Star'a mı katılacak?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

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