Hilvan’da alev alan otomobil bomba gibi patladı
16.11.2025 22:45
İHA
Şanlıurfa’da trafik kazasının ardından alev alan otomobilde art arda patlamalar yaşandı.
Eski Hilvan-Şanlıurfa yolu üzerinde, Akziyaret-İlhan arası devlet yolu mevkiinde, seyir halindeki bir pikabın aniden fren yapması sonucu arkadan gelen otomobil pikaba çarptı.
Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı iddia edilirken, çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.