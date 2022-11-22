Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.

Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

Uluç için sabah saatlerinde çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Uluç'un naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.

Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı - 1

SPOR VE SANAT CAMİASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI

Burada düzenlenen törenine Uluç'un abisi Öcal Uluç, ailesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, eski Başbakan Tansu Çiller, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sunay Akın, Ender Bilgin isim katıldı.

Uluç, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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