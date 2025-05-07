Hindistan-Pakistan çatışması: Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal edildi

Pakistan'ın kısa süre içinde bu saldırılara yanıt verdi. Her iki tarafta da can kaybı var.

Bölgedeki sıcak çatışma hava ulaşımını da etkiledi.

Türk Hava Yolları, bugün yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Yapılan bildirimde iptal olan seferler nedeniyle yolculara ilave haklar tanındı.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 - 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.

Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır.

Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."