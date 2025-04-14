Hindistan sokak lezzetlerine benzetildi, ceza yağdı
Portakal Çiçeği Karnavalında bazı işletmeler tescilli ürünlerde hile yaparken bazı işletmelerin de hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Hindistan sokak lezzetlerini aratmayan manzaralar sonrası 168 bin TL ceza kesildi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı dün sona erdi.
Karnaval başladıktan beş gün sonra Hindistan sokak lezzetlerini andıran, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen fenomen dönercinin standı zabıta ekiplerince kaldırıldı.
PİŞMİŞ TAVUĞUN ÜZERİNE ÇİĞ TAVUK TAKTI
Ardından bir dönerci ise karnaval sürerken pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktı.
Bu görüntüler sosyal medyada tepki oluştururken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Merkez Park ve Atatürk Parkındaki gıda işletmelerinin denetimlerini sıklaştırdı.
168 BİN 240 TL CEZA
Ekipler, karnaval boyunca 251 denetim yaparken 5 işletmeye 168 bin 240 TL cezai işlem uyguladı. Öte yandan, 4 işletmeden numune alındığı ve 854 kilogram gıda ürününün imha edildiği öğrenildi.
"HİJYEN KURALLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ"
Karnavala son gün ailesi ile gezmeye gelen Suat Almaşım, "Karnavalda daha çok satış yapmak için insanlar, hijyen kurallarını aşırı derecede görmezden geldi. Reklam yapacağız diye işi tamamen şaklabanlığa çevirdiler. Şahsen, ben karnavaldaki yiyeceklerin yenmesini onaylamıyorum. Adana'mızda daha güzel restoranlarımız, daha güzel salaş mekanlarımız var. Adana buradaki yiyecekler ile kıyaslanamaz bence mümkün değil. Tadımlık yiyecekler olabilir ama onun dışında salaş diye tabir edilen yerlerde oturup yemek yemeyi önermiyorum." diye konuştu.
"ADANA'NIN GÜZEL YERLERİNİ KÖTÜLEDİLER"
Vatandaşlardan Servet Yılmaz ise, "Karnaval hakkında çıkan olumsuz haberleri gördüm. İşletmelerin yaptıkları güzel bir şey değil. Adana'nın güzel yerlerini kötülediler. Adana güzel bir yer ama karnavalda insanların kurallara uymamasından dolayı kötü bir yer olarak gösterildi. İnşallah seneye daha güzel bir karnaval olur." dedi.
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