Hindistan’da gece kulübü yangını: En az 23 ölü

Hindistan'ın güney batısındaki Goa kentinde gece kulübünde yangın felaketi meydana geldi.

Kuzey Goa bölgesindeki Arpora’da bulunan bir kulüpte gece yarısı başlayan yangında en az 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında birçok turist de var.

Goa Eyalet Başbakanı Pramod Sawant sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün Goa’da hepimiz için çok acı bir gün. Arpora’daki büyük bir yangın olayında 23 kişi hayatını kaybetti” dedi. “Olay yerini ziyaret ettim ve soruşturma başlatılması talimatını verdim.” diyen Sawant “Sorumlu bulunanlar hukuk karşısında en ağır şekilde cezalandırılacak. Herhangi bir ihmal kesinlikle sert bir şekilde karşılanacak” ifadelerini kullandı.

Sawant, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada “üç ila dört” turistin hayatını kaybettiğini söyledi. Üç kişinin yanık nedeniyle, diğerlerinin ise dumandan boğularak öldüğünü belirtti.

Umman Denizi kıyısındaki eski bir Portekiz kolonisi olan Goa; gece hayatı, kumlu plajları ve rahat sahil atmosferiyle her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.