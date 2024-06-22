Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Kanser tedavisi gören Paul’un ülkesinde ettiği öğrenildi.

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