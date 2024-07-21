Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: Su döktüm büyüdüler

Aydın'da emniyetin bir eve gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi kadın, "Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler" dedi.

Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: Su döktüm büyüdüler


'da İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.

Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: Su döktüm büyüdüler - 1

EV SAHİBİNDEN "PES" DEDİRDEN SAVUNMA

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti.

Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...