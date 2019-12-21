Hint Okyanusu'nda Türk Bayraklı gemide bıçaklı saldırı (Gemi kaptanı hayatını kaybetti)

Hint Okyanusu'nda ilerleyen Türk Bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde bıçaklı saldırı sonucu gemi kaptanı hayatını kaybetti.

Türk gemisi, Endonezya’nın Semerang limanında yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Kaptan Bora Ekşi , daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken, olaya engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı.



Kaptan gemide hayatını kaybetti. Ergin A. mürettebat tarafından yakalanırken, geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdiği bildirildi.



Olayla ilgili açıklama yapan denizcilik şirketi ise Hint sahil güvenliğinin duruma müdahale etttiğini duyurdu.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

