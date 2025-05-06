Hırdavat dükkanına silahlı saldırı

Sultanbeyli'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hırdavat dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Hırdavat dükkanına silahlı saldırı

'de hırdavat dükkanına henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

10 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Polisin yaptığı incelemede, dükkana çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 10 adet boş kovan bulundu.

Hırdavat dükkanına silahlı saldırı - 1 Hırdavat dükkanına saldırı sonrası olay yeri

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, hırdavat dükkanına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.

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