Hırdavat dükkanına silahlı saldırı

İstanbul Sultanbeyli'de hırdavat dükkanına henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

10 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Polisin yaptığı incelemede, dükkana çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 10 adet boş kovan bulundu.

