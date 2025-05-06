Hırdavat dükkanına silahlı saldırı
Sultanbeyli'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hırdavat dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.
İstanbul Sultanbeyli'de hırdavat dükkanına henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
10 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
Polisin yaptığı incelemede, dükkana çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 10 adet boş kovan bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürerken, hırdavat dükkanına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.
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