Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılıyor? 2025 ziyaret saatleri belli oldu
Hırka-i Şerif, bu yıl da Ramazan ayı ile beraber gündem oldu. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in yer aldığı Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki daire, yakın zaman içinde ziyarete açılacak. Peki, Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak?
Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif hakkındaki araştırmalar başladı. Vatandaşların Hırka-i Şerif'i ziyaret edeceği tarihler merak konusu oldu. İşte, 2025 Ramazan Hırka-i Şerif ziyareti hakkında tüm bilgiler...
2025 HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET TARİHİ VE SAATLERİ
Hırka-i Şerif'e Ramazan ayının ilk cuma günü 7 Mart'ta ziyaret açılışı yapılacak.
Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.
Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.
VEYSEL KARANİ'NİN TORUNLARINA EMANET
Fatih ilçesinde adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde 1851'den bu yana muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59. kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- İslam
- Müslüman
- Ramazan