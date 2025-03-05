Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılıyor? 2025 ziyaret saatleri belli oldu

Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif hakkındaki araştırmalar başladı. Vatandaşların Hırka-i Şerif'i ziyaret edeceği tarihler merak konusu oldu. İşte, 2025 Ramazan Hırka-i Şerif ziyareti hakkında tüm bilgiler...



2025 HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET TARİHİ VE SAATLERİ



Hırka-i Şerif'e Ramazan ayının ilk cuma günü 7 Mart'ta ziyaret açılışı yapılacak.



Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.



Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.



VEYSEL KARANİ'NİN TORUNLARINA EMANET



Fatih ilçesinde adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde 1851'den bu yana muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59. kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunuyor.