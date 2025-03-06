Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

Hazreti Muhammed'in kutsal emanetlerinden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi.



Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye bırakılmasını vasiyet ettiği Hırka-i Şerif'in, halı ve vitrinin yüzey temizliği gerçekleştirildi. Ziyarete hazır hale getirilen kutsal emanetin her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00'da dualarla ziyarete açılacağını duyuruldu.



Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.

