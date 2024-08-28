Hırsız, apartman görevlisi çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

Mersin'de görev yaptığı apartmandaki daireden ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Hırsız, apartman görevlisi çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir apartmandaki daireden yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasına ait 672 saatlik görüntüleri inceledi.

Hırsız, apartman görevlisi çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış - 1

Teknik takip sonucu şüphelisinin, apartman görevlisi olarak çalışan C.T. olduğu belirlendi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İkametteki aramalarda çalınan ziynet eşyaları bir kısmı ve ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, C.T'nin altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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