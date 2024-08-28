Hırsız, apartman görevlisi çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir apartmandaki daireden yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasına ait 672 saatlik görüntüleri inceledi.

