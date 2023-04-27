Hırsız diye yakaladılar terörist çıktı!

Saldırının ardından jandarma özel harekat timleri, bölgede hava destekli operasyon başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

E.E.’nin de jandarma tarafından sorguya alındığı belirtildi.



Hedef gösterilen kişilerin güvenlik korucusu olmadığı ve Yavşan köyünde güvenlik korucusu bulunmadığı bildirildi.