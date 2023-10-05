Hırsız evi taşladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yapımı uzun zamandır devam eden caminin inşaatından demirler çalındı.
Bir süre sonra caminin pencerelerindeki camları da çalan hırsız, camlardan birini inşaatın yanındaki yola düşürdü.
Olayı gören mahalle sakini Yasin Karadeniz, evinin penceresinden hırsıza bağırdı.
Karadeniz’e küfrederek karşılık veren hırsız, daha sonra eline aldığı taşları apartmana fırlatmaya başladı.
Taşlar iki evin penceresini kırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı gözaltına aldı.
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