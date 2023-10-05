Hırsız evi taşladı

İstanbul Esenyurt'ta bir mahalle sakini, yapımı devam eden cami inşaatından hırsızlık yapan kişiyi uyardı. Hırsız, kendisini uyaran kişinin evini taşladı.

Hırsız evi taşladı

'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yapımı uzun zamandır devam eden caminin inşaatından demirler çalındı.

Bir süre sonra caminin pencerelerindeki camları da çalan hırsız, camlardan birini inşaatın yanındaki yola düşürdü.

Hırsız evi taşladı - 1

Olayı gören mahalle sakini Yasin Karadeniz, evinin penceresinden hırsıza bağırdı.

Karadeniz’e küfrederek karşılık veren hırsız, daha sonra eline aldığı taşları apartmana fırlatmaya başladı.

Hırsız evi taşladı - 2

Taşlar iki evin penceresini kırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...