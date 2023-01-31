Hırsıza esnaftan meydan dayağı

Bayraklı'nın Gümüşpala mahallesinde elektrik süpürgesi çalan hırsızı dükkan sahibi dövdü.

Geçen pazar günü meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi, mağazanın önünde bir süre vakit geçirdikten sonra iş yeri önünde bulunan elektrikli mini süpürge kutusunu alıp yere koydu.

Şüphe çekmemek için bir süre daha vakit geçiren hırsız, iş yerinde bulunan ve olayı kameralardan görüp şüphelenen iş yeri sahibi Mehmet Yıldırım'ın dikkatini çekti. Şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden mağaza sahibi, aşağı inerek hırsıza doğru koşturdu.

Mağaza sahibine yakalanan hırsız, sokak ortasında dayak yedi.

Meydana gelen olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde hırsızın mağaza önünde dolandığı, dükkan önünde bulunan elektrikli mini süpürge kolisini alıp yere koyduğu ve daha sonra iş yeri sahibine yakalandığı ve dayak anları yer aldı.

"HIRSIZLIK YAPMASI ZORUMA GİTTİ"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Mehmet Yıldırım, şüphelinin hırsızlık amacıyla mağazasındaki malı çalmak istemesinin zoruna gittiğini ve bu yüzden kendisini dövdüğünü söyledi.

Yıldırım, "Piyasa değeri 750 lira civarında olan bir ürün için bunları yapması benim zoruma gitti. Belki yaptığım bir esnafa yakışmayacak bir hareketti ama ben de kendime hakim olamadım ve saldırdım. Zaten çok zor şartlar altında çalışıyoruz." dedi.

İhtiyacı olduğunu söylese süpürgeyi vereceğini dile getiren Yıldırım, "İhtiyaç sahibi ailelere zaten yardım ediyorum ama bu şekilde hırsızlık amacıyla gelmesi insanın zoruna gidiyor" dedi.