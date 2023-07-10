Hırsızı düşürdüğü cüzdan yakalattı

Polis ekipleri İstanbul'da birçok iş yerine girerek hırsızlık yapan bir grubun peşine düştü.
Yapılan çalışmalarda hırsızların birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.
Görüntülerde 3 kişi oldukları görülen hırsızların, iş yerlerinin altına üstüne getirerek para aradıkları görüldü.
Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken bir detay gözlerinden kaçmadı.
Hırsızların Güngören'de bir tekstil atölyesine hırsızlık için girdiği ve bir miktar para çaldığı olayda aralarından birinin cüzdanını düşürdüğü görüldü.
Polis, cüzdanın sahibi 67 suç kaydı bulunan Mehmet Can U.'yu yakaladı.
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