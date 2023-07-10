Hırsızı düşürdüğü cüzdan yakalattı

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan kişi, soyduğu dükkanda cüzdanını düşürünce yakalandı. Zanlının 67 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Hırsızı düşürdüğü cüzdan yakalattı

Polis ekipleri 'da birçok iş yerine girerek hırsızlık yapan bir grubun peşine düştü.

Yapılan çalışmalarda hırsızların birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Hırsızı düşürdüğü cüzdan yakalattı - 1

Görüntülerde 3 kişi oldukları görülen hırsızların, iş yerlerinin altına üstüne getirerek para aradıkları görüldü.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken bir detay gözlerinden kaçmadı.

Hırsızı düşürdüğü cüzdan yakalattı - 2

Hırsızların Güngören'de bir tekstil atölyesine hırsızlık için girdiği ve bir miktar para çaldığı olayda aralarından birinin cüzdanını düşürdüğü görüldü.

Polis, cüzdanın sahibi 67 suç kaydı bulunan Mehmet Can U.'yu yakaladı.

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