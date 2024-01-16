Hırsızı elindeki dövme ele verdi

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan kişi, elindeki dövmeden tespit edildi. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızı elindeki dövme ele verdi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yerinden güvenlik kamerasının çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İncelemede, şüphelisinin güvenlik kamerasını çaldığı anlar başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıt cihazından alınan görüntülerden yola çıkan polis, görüntüde hırsızın elinde bulunan dövmeye dikkat etti. Dövmeden yola çıkan polis, hırsızlık suçunu işleyen kişinin S.D. olduğunu tespit etti.

Daha önceden hırsızlıktan 6 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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