Hırsızı elindeki dövme ele verdi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yerinden güvenlik kamerasının çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İncelemede, hırsızlık şüphelisinin güvenlik kamerasını çaldığı anlar başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıt cihazından alınan görüntülerden yola çıkan polis, görüntüde hırsızın elinde bulunan dövmeye dikkat etti. Dövmeden yola çıkan polis, hırsızlık suçunu işleyen kişinin S.D. olduğunu tespit etti.

Daha önceden hırsızlıktan 6 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.