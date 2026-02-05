Hırsızı montu ele verdi

Konya'da bir hırsızlık şüphelisini, montundaki fosfor ayrıntısı yakalattı.

Olay Meram ilçesinde yaşandı.

Çomaklı Mahallesi'nde son iki ay içerisinde dört ayrı müstakil evin pencerelerinin zorlanarak açılması ve içeriden altın ile nakit para çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olayların aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

MONTUNDAKİ FOSFOR ELE VERDİ

Özel ekip, hırsızlık olaylarının yaşandığı mahalleden itibaren yaklaşık altı kilometrelik güzergahtaki tüm güvenlik kameralarının görüntülerini temin etti.

Toplam 73 saatlik görüntü kaydını saniye saniye inceleyen polis, gece görüntülerinde bir şüphelinin montundaki fosfor parlamasını fark etti.

Bu ayrıntı üzerinden eşkal tespiti yapan ekipler, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden ve girdiği evleri tanıyan B.G. olduğunu belirledi.

"IŞIĞI YANMAYAN EVLERİ SEÇTİM"

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan B.G.'nin evinde yapılan aramada; çalınan 12 bin lira, 11 gram altın ve 5 euro ele geçirildi.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar, polis ekiplerince mağdurlara teslim edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, mahallede yaya olarak gezdiğini ve özellikle ışığı yanmayan evleri hedef seçtiğini itiraf ettiği öğrenildi.

B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.