Hırsızlar 150 yıllık çınar ağaçlarını çaldı

Kocaeli'de geçtiğimiz ay Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi Göl mevkiindeki tarlasına giden Ali Toker (65), dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacının kesildiğini gördü.



Jandarmaya şikayette bulunan Toker, olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.

''BUNU YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ''



Çok üzüldüğünü söyleyen Ali Toker, şöyle devam etti:



"Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ne kendisi ne de benim ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Birileri gelip iki tarihi çınar ağacına kıymışlar. Biz bunu yapanlardan şikayetçiyiz.