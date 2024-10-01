Hırsızlar çobanları yaralayarak bin 200 küçükbaş hayvanı çaldı

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli’ye bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. isimli vatandaş saat 01.00 sıralarında kendisine ait çiftlikten kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bin 200 adet küçükbaş hayvan çalındığını belirtti. Olayın aydınlatılması amacıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, İstihbarat, KOM Şube Müdürlükleri, Jandarma Dedektifleri JASAT’lar ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, hayvanların iz takibi yapılarak 1170 adet küçükbaş hayvan, saat 11.00 sıralarında olay yerinden 10 kilometre uzakta Hortu Mahallesi arazisi içerisinde kullanılmayan bir çiftlikte bulunarak sahibine teslim edildi. Ekipler, şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalara devam ederken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.