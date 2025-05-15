Hırsızlar apartman dairesine girdi, 925 bin liralık altın çaldı

Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyen Başak Ç. ve Arzu K., apartmandaki katlarda keşif yapıp, zillere basarak evde kimsenin olmadığı daireleri tespit etti.

Başak Ç. ve Arzu K., Z.A.’nın 5’inci kattaki dairesine kapı kilidini zorlayıp açarak, girdi.

ALTIN VE ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR

Yatak odasındaki 325 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalan şüpheliler kaçtı.

Eve geldiğinde durumu fark eden Z.A.’nın ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliklerini ve saklandıkları adresi belirledi.

Ekiplerin çalışmasında Başak Ç. ve Arzu K.’nin yakın tarihte aynı yöntemle girdikleri iki ayrı evden de yaklaşık 600 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldığı saptandı.

TUTUKLANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine yapılan baskında gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddedip, hırsızlık yapmadıklarını öne süren Başak Ç. ve Arzu K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

