Hırsızlar çuval çuval cevizle yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kuşcenneti mahallesinde dün meydana gelen hırsızlık olayının ardından polis ekipleri harekete geçti.



Soygun şüphelileri, çaldıkları yaklaşık 1 tonluk cevizle birlikte Bursa Mustafakemalpaşa'da yakayı ele verdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir İli Bandırma İlçesi Kuşcenneti Mahallesinde 01.11.2025 günü meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar ve araç tespit edilmiştir. Çalınan 46 çuval (yaklaşık 1 ton) ceviz olayın 2 şüphelisi ile birlikte yakalanarak Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine teslim edilmiştir."