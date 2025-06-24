Hırsızlar iş başında: Mardin'de 800 bin liralık soygun

Mardin'in Nusaybin ilçesinde binaya giren yüzleri kapalı iki kadın, Sinan Akbaş’a ait dairenin kapısını açıp içeri girdi.

Şüpheliler, kimsenin bulunmadığı evden yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para alıp kaçtı.

"15 YILLIK BİRİKİM"

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını belirten Akbaş, "Yüzleri kapalı biri olgun yaşta kadın, diğeri 15-16 yaşlarında genç bir kız evimize girip, 15 yıllık birikimim olan tüm ziynet eşyalarımı ve paramı çaldı. Polis inceleme yaptı, parmak izi aldı. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz." dedi.