Hırsızlar suçüstü yakalandı

Tuzla'da üç hırsızlık zanlısı bir evde soygun yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlar suçüstü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık'ta S.B'ye ait otomobili çalan şüpheliler ile 22 Aralık'ta M.S'nin evinden yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K'nin (29) 12 suç kaydı, Y.B'nin (25) ise 68 suç kaydı, 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 15 ayrı aranma kararı olduğu belirlendi. Şüpheli K.K'nin (26) de 60 suç kaydı, 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı aranma kararı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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