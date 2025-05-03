Hırsızlara suçüstü: 5 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hırsızlık yaparken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlara suçüstü: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İş yerine gelen ekipler, zanlılar A.Y, S.A, E.Ö, H.A. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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