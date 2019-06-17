Ankara 'da farklı bir hırsızlık operasyonu gerçekleştirildi: Hırsızları azmettirenler yakayı ele verdi.

Yaklaşık 1 aylık takibin ardından emniyet ekiplerince, 3 kişinin, hırsızları azmettirerek elde ettikleri çalıntı malları depolarda sakladıklarını belirlendi. İtfaiye Meydanı ve İvedik'teki 4 ayrı depoya eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda hırsızları azmettirdiği belirlenen ve kendilerine "avcı" olarak adlandıran Nurettin Ç, Ramazan Ç. ve Tuncay Ç. gözaltına alındı.

Depolarda yapılan aramalarda 6 kamyon dolusu makine, testere, matkap, jeneratör, kompresör, jet taşı, kapı kilidi, kapı ve pencere kolu, hidrofor, dış cephe boyası, bakır güğüm, tepsi ve hilti gibi çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

ÇALINTI MALZEMELER İADE EDİLDİ

Operasyonun ardından elde edilen deliller ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şu ana kadar 80 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı ve çalınan malzemelerin sahiplerine iade edildiği öğrenildi.

Şüphelilerle bağlantılı 100'den fazla olayın da aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.