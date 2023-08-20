Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü

İstanbul Başakşehir'de otomobil hırsızlarını engellemek isteyen bir vale vurularak öldürüldü.

Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü

İstanbul Başakşehir'de vale noktasından araba anahtarı çalıp kaçmaya çalışan grubu durdurmak isteyen Ogün T., arabadan açılan ateşle vurularak öldürüldü.

Olay, Bahçeşehir Gölet Parkı'nda meydana geldi. Araçla parka gelen bir grup, vale noktasındaki araba anahtarlarını çalıp kaçmaya çalıştı.

Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü - 1

Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı kovalamaya başladı.

Zanlılardan biri valeye doğru iki el ateş etti. Ogün T. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan zanlıları arıyor.

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