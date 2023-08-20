Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü

Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı kovalamaya başladı.



Zanlılardan biri valeye doğru iki el ateş etti. Ogün T. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan zanlıları arıyor.

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