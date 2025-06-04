Hırsızları yakalayıp kadın kıyafeti giydirip video çektiler

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçen günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan iki kişiyi bir grup genç tespit ederek yakaladı.



Gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelilerin üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.