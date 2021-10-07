Hırsızların yeni hedefi: Malaklısı

'da hırsızların yeni hedefi, köpek yetiştirme çiftlikleri oldu. Kentet son bir ayda fiyatları 25-30 bin arasında değişen 15 tane köpek çalındığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 11:56 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 12:43

Hırsızların yeni hedefi: Aksaray Malaklısı

'da son bir ayda Malaklısı cinsi 15 köpeğin yetiştirme çiftliklerinden çalındığı bildirildi.

Merkeze bağlı Topakkaya Beldesinde Yaşar Bedenli'ye ait malaklı çiftliğinden, 5 Ekim'de sahibinin "Martin" adını verdiği köpek, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı.

Sabah köpeklerine mama vermeye çiftliğe giden Bedenli, köpeğinin olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde arabayla çiftliğin yanından geçen kişilerin bir süre sonra köpeklerin bulunduğu alana girdiği görülüyor. Şüpheliler, daha sonra boynundaki ipi söktüğü Malaklısı köpeği alıp götürüyor.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bedenli, gazetecilere, çiftliğinde malaklısı ırkı yetiştirdiğini söyledi.

Damızlık köpeğinin emek hırsızlarınca çalındığını söyleyen Bedenli, şöyle konuştu:

"Çiftliğime 'da köpek hırsızlığı olayları artınca kamera taktırmıştım. Tüm kayıtlar elimizde. Elimde bulunan son damızlık hayvandı. Adını 'Martin' koymuştum, 5 yaşındaydı. 'ın en güzel köpekleri arasındaydı. Hırsızlar sanki kendi yetiştirmiş gibi gelip çiftliğimden alıp götürmüşler."

Bedenli çalınan köpeğinin fiyatının 25-30 bin lira civarında olduğunu bulunması durumunda ödül vereceğini söyledi. 

"3-5 BİN LİRAYA SATIYORLAR"

Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz ise son bir ay içerisinde kentte 15 değerli köpeğin çalındığını ifade etti.

Hırsızların, köpekleri çiftliklerden çalıp yurt dışına sattıklarını dile getiren tıpırdamaz, "Yoksa bu köpeklerimiz 'de olsa bize mutlaka bir yerden haber gelir. Bir fotoğraftan köpeğimizi tanırız. Çalınan köpekleri 3-5 bin liraya devrediyorlar." diye konuştu.

VİDEO: AKSARAY MALAKLISI'NI BÖYLE ÇALDILAR

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