Hırsızların yeni hedefinde kentsel dönüşüme giren evler var

"POLİS GELENE KADAR KAÇIYORLAR"

Kentsel dönüşüm anlaşması gereği yeni yapılan evlerinin teslim edilmesini bekleyen Salih Hatip, “Kentsel dönüşüm burada ortalama 1 sene önce başladı. Birkaç evi yıktılar, en sona biz kaldık. Bizim anahtarlarımızı daha sonra verecekler. Buraları yıktılar ama buralarda çok tedirginlik var. Hırsızlık olayları oluyor." dedi.



Hırsızların binanın duvarını kırıp yan binaya girdiklerini ve binadan da kombi çaldıklarını aktaran Hatip, "Polis çağırıyoruz, polis gelene kadar kaçıyorlar. Hırsızlık olayı burada aşırı derecede oluyor." diye konuştu.



Yine hırsızların boş binalarda uyuşturucu içtiklerinden bahseden Hatip, "Gerçekten sabaha kadar kapıda nöbet tutuyorum. İnternet kablolarımızı bile çalıyorlar, 5 aydır internetimiz yok. Ne telefonumuz çekiyor evde, ne internetimiz var." ifadelerini kullandı.



Hatip şöyle devam etti:



"Operatörlerden de kimse gelip çalışma yapmıyor. Beş aydır her gün arıyorum, her gün dedikleri cümle, ‘Yarın gelip yapılacak’ diyorlar ama hiç yarınları bitmiyor. Hiç gelip tamirat, tadilat yapmadılar. Kentsel dönüşüm başladığından beri burada mağdur olduk. Karşıdaki binanın birinci katında kalanlar var geceleri gelip orada kalıyorlar.Biz merdivenlerin kenarlarını kırdırdık ama ne kadar kırdırsak da gelip çıkıyorlar. Benim evim de şurası aşağısı. Evime şuradan girmeye çalıştılar. Kapıya tornavida sokmuşlar son anda yetiştim de gittiler. Tornavidayla kapıyı açmaya çalışmışlar. Sadece kilidi patlamamışlar."

