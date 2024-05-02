Hırsızlığa suçüstü: Polise direndi, yaka paça gözaltına alındı

Adana'da kıyafet çalmak için kapı camını kırdığı mağazaya girerken yaralanan Özlem D., gelen polis ekiplerine direnince gözaltına alındı. Şüphelinin 19 ayrı suç kaydı bulduğunu ortaya çıktı.

Hırsızlığa suçüstü: Polise direndi, yaka paça gözaltına alındı

Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kırık olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü.

Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Ancak kadın, olumsuz cevap verdi.

Hırsızlığa suçüstü: Polise direndi, yaka paça gözaltına alındı - 1

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliden dışarı çıkmasını isteyince şüpheli çıkmayı reddetti.

Bunun üzerine içeri giren polis, kadını yaka paça gözaltına aldı. Özlem D. olduğu ve 19 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ve sağlık ekipleri tarafından dışarıya taşındı.

Gözaltına alınan Özlem D., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

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