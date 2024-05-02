Hırsızlığa suçüstü: Polise direndi, yaka paça gözaltına alındı

Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kırık olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü.
Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Ancak kadın, olumsuz cevap verdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliden dışarı çıkmasını isteyince şüpheli çıkmayı reddetti.
Bunun üzerine içeri giren polis, kadını yaka paça gözaltına aldı. Özlem D. olduğu ve 19 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ve sağlık ekipleri tarafından dışarıya taşındı.
Gözaltına alınan Özlem D., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Hırsızlık
- Gündem
- Adana Seyhan
- Son Dakika Haberleri