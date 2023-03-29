Hırsızlığı şikayet etti, 66 bin lira ceza yedi

Konya'da yasaklı ırk köpeklerinin çalındığı ihbarı için polise giden kişiye para cezası verildi.



Bir şahıs pitbull cinsi 2 köpeğinin çalındığını belirterek polis merkezine şikayette bulundu.

Şikayet üzerine konuyu incelemeye alan Karatay Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde bahse konu köpeklerin yerini tespit etti.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte köpeklerin bulunduğu adrese gitti.

Görevlilerin incelemesiyle 2 adet köpeğin yasaklı ırklardan olan pitbull terrier cinsi olduğu ve kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Bahse konu 2 yasaklı ırk köpeğe Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri el koyarak Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Köpek sahibine 66 bin 798 TL idari yaptırım uygulandı.

