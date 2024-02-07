Hırsızlık için girdiği evin sahibi ile arkadaşını 5 saat sonra bıçakladı

Olay, saat 19.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi.

O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.



5 SAAT SONRA BIÇAKLADI



Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesinde yürürken karşılaştı. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken, Oktay A. ise olay yerinden kaçtı.