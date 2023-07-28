Şişli'de ilginç hırsızlık | İki telefon  iki bilgisayar döviz ve bir kedi

İstanbul Şişli'de kimliği belirsiz kişiler hırsızlık amacıyla girdikleri evin kedisini de çaldı.

Olay, Fulya Mahallesi'nde 23 Temmuz Pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Ev sahibi Merve Zeyni ile arkadaşı odalarında uyuduğu sırada, yüzlerini cerrahi maskeyle gizlemiş 3 kişi hırsızlık amacıyla dairelerine girdi.



Odaları dolaşan hırsızlar, Zeyni ile arkadaşına ait 2 laptop, 2 cep telefonu, takılar ve içinde döviz cinsinden paranın da bulunduğu toplam 12 bin lirayı çaldı.

Gözüne kestirdikleri eşya ve paraları çalan hırsızlar, evden çıkarken Merve Zeyni'nin 3 yaşındaki İran cinsi Mar adlı kedisini de yanlarında götürdü.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİLER

Olaydan yarım saat sonra uyanan arkadaşı, cep telefonunu bulamayınca Merve Zeyni'yi uyandırdı. Zeyni ile arkadaşı evin içinde telefonu aradıkları sırada daire kapısının aralıklı olduğunu fark etti. Laptopları ve cep telefonlarını aramalarına rağmen bulamayan ev sahibi ile arkadaşı eve hırsız girdiğini anladı. 3 yaşındaki kedisi Mar'ın da evde olmadığını fark eden Zeyni, apartmanın güvenlik kamerasına baktığında kedisinin de çalındığını gördü. Olayın ardından polise haber veren Merve Zeyni, daha sonra savcılığı suç duyurusunda bulundu.



"EVİMDEN ÇOCUĞUMU ÇALDILAR"



Merve Zeyni hırsızlık olayından bu yana evine girmekte zorlandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maddi zarar kesinlikle yerine konulabilir. Ama ben evime girdiğim zaman kızımın yokluğunu her saniye yaşıyorum. Evime giremiyorum. Çok zor… Manevi olarak annemle babam kadar değerli diyebilirim. Evimden çocuğumu çaldılar. Sabahın 6'sında evime girip, her şeyimi çalıp bir de kedimi alıp çıktılar."

