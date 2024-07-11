Hırsızlık kavgasında kan aktı: Döverek öldürdü

Antalya'da bir kişi, telefonunu çaldığını düşündüğü şüpheliyi kavgada döverek öldürdü. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık kavgasında kan aktı: Döverek öldürdü

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerin olduğu yerde yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede kan izlerinin bulunması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

KAVGADA KAN AKTI

Çevredekilerin ifadelerine başvuran polis, yaşamını yitiren kişinin sabah saatlerinde parkın bulunduğu yerdeki tuvalet önünde biriyle tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüşüp parktaki banklarda devam ettiğini belirledi.

Vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan kişinin, Zafer Arpaç olduğu tespit edildi.

6 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarının kaydını incelemeye aldı. 6 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Zafer Önder olduğunu belirledi. Önder, bulunduğu evde yakalanıp gözaltına aldı. Zafer Önder, polis merkezindeki ifadesinde, "Parktaydım, telefonumu çaldığı düşüncesiyle onunla tartıştım. Tartışmamız kavgaya dönüştü ve olaylar yaşandı" dedi.

Zafer Önder, ifadesinin ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Önder, basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna yanıt vermedi.

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