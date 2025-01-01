Hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle suçundan 28 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan M.Ş.A. yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.

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