Hırsızlık suçundan aranıyordu, Samsun'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde ikamet eden Y.E.Ç. (28) hakkında Alaşehir İlamat Bürosu tarafından 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekipler, şüphelinin evinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.E.Ç., hakkında bulunan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.