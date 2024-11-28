Hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

İl Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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