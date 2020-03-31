Hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı

İstanbul'da Kabataş Tramvay Durağı'nda dün saat 18.15 sıralarında turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine Kabataş'ta polis tarafından yakalandı.



BİR ANDA ÖKSÜRMEYE BAŞLADI



Şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın corona virüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

ATEŞİ DÜŞÜK ÇIKTI



Corona virüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü. Şüpheli, ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi.

''VALLAHİ CORONA DEĞİLİM''



Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez ''Vallahi corona değilim'' diyerek yalvardı. Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.