Hırsızlık şüphelisi saklandığı dolapta yakalandı

Diyarbakır polisi, haklarında yakalama kararı olan hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.



Özel olarak oluşturulan ekip, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 12 şüphelinin kimliğini tespit etti.



Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden biri hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanma anı kameralar tarafından kaydedildi. Bir şüpheli ise evde dolapta yakalandı.



12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan “Suçla sinerjik mücadele projesi” kapsamında yapıldığı belirtildi.