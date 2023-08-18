Hırsızlık şüphelisinin ağabeyinden polislere tehdit: "Bırakın kardeşimi, yoksa hesaplaşırız"

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir araziye hırsızlık amaçlı giren 2 şüpheli, polis tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı. Olay yerine gelen ve şüphelilerden birinin ağabeyi olduğu öğrenilen kişi, "Bırakın kardeşimi, yoksa sizle hesaplaşırız" diye tehditler savurdu. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelisinin ağabeyinden polislere tehdit: "Bırakın kardeşimi, yoksa hesaplaşırız"

Olay, öğleden sonra Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi eski bir fabrika arazisinde meydana geldi.

Araziyi koruyan güvenlik, 2 şüphelinin amaçlı araziye girdiğini haber vermesi üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.Y. ve M.H.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, bıçak, demir kesme makası, ağaç budama makası ve testere çıktı. 2 şüpheli polis aracına bindirildiği sırada, yaya olarak bölgeye gelen ve M.H.'nin ağabeyi olduğu öğrenilen H.H.'nin polis ekiplerine "Siz kimsiniz benim kardeşimi alıyorsunuz, sizi bitiririm, sicillerinizi verin ben mahalle muhtarıyım" dediği öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisinin ağabeyinden polislere tehdit: "Bırakın kardeşimi, yoksa hesaplaşırız" - 1

İddiaya göre, H.H. tartışma sırasında elini beline götürürken, ''Bırakın kardeşimi yoksa sizle hesaplaşırız'' demesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. H.H.'nin üzerinde yapılan aramada tabanca ve bıçak ele geçirildi. 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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