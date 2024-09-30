Hırsızlık teşebbüsü çevre felaketine neden oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, boş arazide park halindeki TIR'da yaşanan hırsızlık teşebbüsü, çevre felaketine yol açtı.

Hırsızlık teşebbüsü çevre felaketine neden oldu

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği arkasında bulunan boş arazide yaşanan teşebbüsü, çevre felaketine neden oldu. Boş araziye park edilen melas yüklü bir TIR'ın arka kapağını açarak hırsızlık yapan şahıslar, yere 27 ton melas akıttı.

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce fabrikaya teslim edilmek üzere araziye park edilen TIR'ın arka kapağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı. Melas, bir anda yere akarken hırsızlar olay yerinden kaçtı. TIR'ın şoförü ertesi gün gördüğü manzara karşısında şok oldu. Olayla ilgili Bandırma Emniyet ekipleri tutanak tuttu.

Hırsızlık teşebbüsü çevre felaketine neden oldu - 1

Yere akan melas çevre felaketine neden olurken tırların tekerleklerine bulaşan melasın yola gelmesi durumunda kazalara sebebiyet oluşturuyor. Çevre sakinleri ve tır şoförleri yetkililerin çevreye zarar veren melas için adım atmasını bekliyor.

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