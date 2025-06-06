Hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Muharremler köyünde bir kişinin evinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

METRUK BİNANIN BAHÇESİNE GÖMDÜLER

Zanlıların çaldıkları 8 bilezik, 4 çeyrek altın, 2 gram altın, 2 çocuk bileziği, çeyrek altınlı künye, Reşat altınlı kolye ve 20 bin 400 lirayı, Bolu'nun Gerede ilçesinde metruk binanın bahçesine gömdükleri belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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